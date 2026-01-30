Castellón vibra en una noche histórica de música con Agora Lledó International School

El Auditori i Palau de Congressos de Castellón fue ayer el escenario de una velada irrepetible que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad. La música, la emoción y la excelencia educativa se dieron la mano en el majestuoso concierto organizado por Agora Lledó International School, junto a 23 colegios del grupo Globeducate procedentes de todo el mundo.

Desde los primeros compases, quedó patente que no se trataba de un concierto cualquiera. Más de 300 jóvenes músicos, procedentes de 24 colegios internacionales, se unieron para interpretar cinco piezas de Symphonic Adiemus, del reconocido compositor Karl Jenkins, una obra de gran complejidad técnica y profunda carga emocional. El resultado fue sencillamente sobrecogedor.

El escenario, completamente lleno, acogió a 100 músicos y 200 coristas, algunos de tan solo 7 años, demostrando que el talento no entiende de edad cuando va acompañado de esfuerzo, disciplina y pasión. Cada interpretación arrancó largos aplausos y emocionados suspiros de un público que llenó por completo el auditorio.

La magnitud del evento trascendió las paredes del recinto, ya que cerca de 2.500 personas siguieron el concierto en streaming desde distintos puntos del mundo, convirtiendo la velada en una auténtica celebración global de la música y la educación.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue la intervención de Luis Madrid, director de Agora Lledó International School, quien, con cercanía y sentido del humor, se atrevió a mostrar ante el público la dificultad de tocar un violín sin formación musical, poniendo en valor, de forma tan sencilla como contundente, el enorme talento y la dedicación de los jóvenes intérpretes.

Lo vivido en Castellón fue mucho más que un concierto. Fue una auténtica lección de vida, una demostración de lo que se puede lograr cuando la educación apuesta firmemente por las artes y un poderoso recordatorio de que la música tiene la capacidad de unir corazones más allá de idiomas y fronteras.