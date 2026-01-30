Burriana finaliza las obras del parking de caravanas de la Serratella situado frente al mar con 18 plazas disponibles.

El nuevo parking está ubicado en un terreno de 2.500 metros cuadrados en primera línea de playa, el nuevo espacio ha supuesto una inversión de 119.808,14 euros y permitirá albergar hasta 18 autocaravanas, lo que se traduce en 36 nuevas plazas turísticas para la capital de la Plana Baixa.

Este nuevo recurso turístico se presenta como una alternativa de pernoctación distinta y ordenada. Este crecimiento destaca especialmente en el mercado internacional, que ya representa el 25% del total de visitantes, con cerca de 50.000 turistas extranjeros, procedentes principalmente de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, según los datos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo.

El parking de caravanas de la Serratella es un proyecto pionero en Burriana, concebido para ordenar y optimizar la presencia de autocaravanas en el municipio, evitando su estacionamiento disperso a lo largo de la costa y dando respuesta tanto a las necesidades del sector turístico como a las demandas vecinales, una problemática que se ha intensificado desde la pandemia.

El enclave ha sido diseñado para ser autosuficiente, financiándose a través de los abonos que deberán realizar los usuarios, y contará con todos los servicios necesarios, como agua potable, suministro eléctrico y conexión al alcantarillado municipal, garantizando una estancia cómoda y regulada.

El objetivo de la iniciativa se suma a otros proyectos impulsados por el gobierno municipal con el objetivo de atraer inversiones, diversificar el modelo turístico y reforzar la oferta alojativa, entre los que destacan las actuaciones previstas en El Arenal y Sant Gregori, orientadas a la implantación de hoteles y apartamentos a lo largo del litoral.