Onda presenta a Ana Torroja en concierto para el próximo 31 de julio con su nueva gira ‘Se ha acabado el show’

Onda será una de las paradas destacadas de la nueva gira internacional de Ana Torroja, quien regresará a los escenarios en 2026 con Se ha acabado el show, un proyecto artístico que marca un punto de inflexión en su trayectoria. La cantante actuará el 31 de julio de 2026 en el Recinto Multiusos de Onda, dentro de un tour que recorrerá durante este año diferentes ciudades de España y Latinoamérica.

La actuación coincide con el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, previsto para la primavera de 2026, y sitúa a Onda entre los escenarios elegidos para presentar esta nueva etapa creativa ante el público.

Se ha acabado el show llega con una renovada propuesta escénica y un repertorio que combina las nuevas canciones de esta etapa con un recorrido por los grandes éxitos que han marcado la carrera de Ana Torroja, tanto en solitario como al frente del mítico grupo Mecano.

Se trata de un espectáculo pensado para conectar generaciones, revivir algunos de los temas más icónicos del pop español y reinterpretarlos desde una mirada actual y contemporánea.

Las entradas para el concierto han salido a la venta este miércoles 28 de enero, a través de la plataforma entradascastellon.com. El precio es de 20 euros para el público general y de 10 euros para personas empadronadas en Onda, que deberán introducir su DNI durante el proceso de compra.