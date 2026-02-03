Burriana arranca el día de su patrón Sant Blai con la inauguración de la tradicional Font del Vi

Miles de personas han acudido esta mañana a la tradicional “Font del Vi” con motivo de la celebración del Día de Sant Blai, patrón de Burriana. Una de las citas ineludibles de las celebraciones que todos los años recibe una gran afluencia de ciudadanos pertenecientes a la ciudad y procedentes de municipios vecinos.

Una jornada festiva local que se inició en el día de ayer, con el traslado a hombros como marca la tradición, de la imagen recién restaurada de Sant Blai por parte de la Diputación de Castellón, desde la ermita hasta la Basílica de El Salvador y que tiene su culmen de los festejos durante el día de hoy, 3 de febrero.

La tradicional Font del Vi se ha inaugurado con la lectura de poemas, posteriormente ha actuado el alumnado de Bailes Tradicionales Valencianos del CMA cuya actuación ha sido amenizada por la asociación de “Dolçainers i Tabalers de Burriana Matella”

Durante la mañana, los asistentes se han acercado hasta los alrededores de la ermita de Sant Blai para llenar sus vasos del vino que ha ido emanando de la fuente coronada con el escudo de Burriana, una tradición en el municipio que se remonta al 1854. Y para todas aquellas personas que no pueden consumir vino, también se ha distribuido zumo de naranja natural.

Tras las reformas de mejora en el entorno de la Font del Vi realizadas durante el año pasado con el objetivo de modernizar y dignificar esta emblemática zona, en esta edición, cabe destacar que, ha vuelto a sonar la campana de mayor tamaño del Nostre Senyor en honor a Sant Blai, tras la restauración llevada a cabo por el arzobispado de Segorbe en colaboración con la Diputación de Castellón después de casi una década de silencio.