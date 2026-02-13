Vila-real suspende por decreto de alcaldía las actividades al aire libre y cierra instalaciones ante la alerta por viento

El Ayuntamiento de Vila-real ha decretado la suspensión de actividades deportivas, recreativas y culturales ante la alerta meteorológica de nivel rojo por fuertes vientos declarada en toda la provincia de Castelló. La medida responde a la comunicación remitida por el Centro de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana y a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierten de rachas máximas de hasta 130 kilómetros por hora en el interior norte y el litoral sur de la provincia.

Según el decreto firmado por la Alcaldía, desde las 19.00 horas de este viernes 13 de febrero de 2026 quedan suspendidas todas las actividades al aire libre dependientes, organizadas o autorizadas por el consistorio, así como el uso y acceso a espacios abiertos que puedan entrañar riesgo, conforme al protocolo municipal establecido.

Además, durante toda la jornada del sábado 14 de febrero permanecerán suspendidas todas las actividades deportivas, recreativas y culturales al aire libre. También quedarán cerradas las instalaciones municipales deportivas, recreativas y culturales.

El decreto establece igualmente la suspensión de la actividad de cualquier mercado exterior mientras continúe vigente la alerta roja decretada por el 112 CV. El cementerio municipal permanecerá cerrado durante el sábado 14 de febrero y mientras se mantenga la situación de alerta.

El Ayuntamiento recomienda también la suspensión de actividades en el resto de infraestructuras o servicios de la ciudad en función de las circunstancias específicas de cada caso.

Asimismo, se trasladan a la población una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse, asegurar objetos en balcones y terrazas, extremar la precaución al volante y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales.