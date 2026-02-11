Tu futuro universitario empieza ahora: abierta la matrícula de la UNED de Castelló en Vila-real

La UNED de Castellón en Vila-real abre el plazo de matrícula para Grados Universitarios del 2 de febrero al 11 de marzo de 2026, así como para determinados Másteres oficiales, ofreciendo una oportunidad única para iniciar o continuar estudios universitarios con la flexibilidad y calidad que caracterizan a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Estudiar en la UNED no es solo obtener un título universitario: es formar parte de una auténtica comunidad universitaria. El alumnado matriculado tiene acceso a un amplio abanico de jornadas, cursos, conferencias, actividades culturales, congresos y eventos académicos, pensados para enriquecer la formación, ampliar redes profesionales y vivir la universidad más allá del aula.

Desde Vila-real, la UNED combina docencia online de calidad con el apoyo presencial del centro asociado, facilitando la conciliación de los estudios con la vida personal y profesional, sin renunciar al acompañamiento académico.

Además, para no perderte nada y estar al día de todas las novedades, actividades y fechas clave, puedes seguirnos en Instagram: @unedvila.