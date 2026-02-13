Burriana se suma a la suspensión de todas las actividades al aire libre para este sábado por el temporal de viento

En el comunicado, el Ayuntamiento de Burriana, detalla la decisión de suspender todas las actividades al aire libre dependientes u organizadas por el Ayuntamiento de Burriana, cierre de todas las dependencias e instalaciones municipales, además se prohibe el acceso público a parques y jardines especialmente aquellos con mayor presencia de arbolado, así como la prohibición de realizar las actividades sobre el medio marítimo y aquellas que se realicen próximas a la costa. En la misma reunión se ha decidido prohibir la instalación o utilización de las terrazas y veladores del sector hostelero en el término municipal, el uso de cualquier tipo de fuego en zona forestal, la suspensión la feria de Sant Blai. Y la concesionaria del servicio de recogida de basuras ha informado que suspende dicho servicio mientras dure la alerta roja.

El Ayuntamiento de Burriana ha procedido a reforzar y poner en alerta los servicios públicos de policía vía pública y jardinería para ofrecer una rápida respuesta a las posibles incidencias.

En cuanto a las recomendaciones a la población; evitar desplazamientos y estancias innecesarias en espacios exteriores, no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos (cornisas, muros, andamios o vallas) que puedan desprenderse, asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas para evitar caídas a la vía pública, extremar la precaución en la conducción y reducir la velocidad, y seguir únicamente la información procedente de canales oficiales.