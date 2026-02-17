Vila-real refuerza su compromiso con el valenciano con una nueva convocatoria de los Premis Maig

La Concejalía de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Vila-real, en colaboración con la Asociación Cultural El Guitarró, convoca la XXIX edición de los Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla, con el objetivo de reconocer e incentivar el uso social y cultural del valenciano en la creación literaria en lengua propia.

Los Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla están dirigidos a personas que destaquen por el uso del valenciano en producciones literarias, en una convocatoria que, por segundo año consecutivo, aumenta la dotación del premio en la modalidad de novela corta, de 2.400 a 3.000 euros, además de la publicación de la obra ganadora por la editorial Bromera, y 600 euros para la modalidad de narrativa breve. Un total de 3.600 € para las obras que se presenten en las dos categorías convocadas, a través del correo electrónico premismaig@gmail.com, hasta el 15 de marzo.

El edil de Normalización ha recordado que los Premis Maig de narrativa breve fueron convocados por la Asociación Cultural El Guitarró por primera vez en 1997 y, a partir de la segunda edición, la Concejalía de Normalización Lingüística se incorporó como patrocinadora y colaboradora durante veintiuna convocatorias, hasta el año 2017. El 12 de abril de 2018 se firmó un acuerdo de cesión de la convocatoria de los premios entre El Guitarró y el Ayuntamiento, que desde entonces llevan el nombre de Pasqual Batalla, para rendir homenaje al concejal de Normalización Lingüística que contribuyó, al prestigio del que gozan los Premis Maig entre las convocatorias literarias que se promueven en todo nuestro ámbito lingüístico.

Vila-real mantiene una larga trayectoria de apoyo institucional al valenciano, con políticas de consolidación de la lengua en la educación, la cultura y la vida social, y con iniciativas como los cursos, programas de voluntariado lingüístico y campañas de promoción como las que llevan por lema 'L’atenem en valencià' y 'El nom és Vila-real'.

Las personas interesadas en esta convocatoria pueden consultar las bases completas en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vila-real, en la web municipal y en el blog de los Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla.