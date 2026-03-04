El Villarreal CF Femenino, protagonista del acto por la igualdad de la UNED con motivo del 8M

El acto contará con la colaboración destacada del Villarreal CF Femenino, representado por sus futbolistas María Cienfuegos y Sara Medina, quienes compartirán su experiencia en el fútbol profesional y reflexionarán sobre los avances y desafíos de la igualdad de género en el deporte.

El encuentro se completará con las intervenciones de Antonia García-Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón, y Jessica Centelles Escribano, profesora de Filosofía, aportando una visión institucional y académica al debate.

La mesa redonda estará moderada por el periodista Jaume Maicas y tendrá lugar en el Salón de Actos de la UNED, con entrada libre hasta completar aforo.

Una cita imprescindible para reflexionar, compartir experiencias y seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la antesala del 8M.