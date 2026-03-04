UNED VILA-REAL

El Villarreal CF Femenino, protagonista del acto por la igualdad de la UNED con motivo del 8M

Este miércoles 5 de marzo, a las 17:00 horas, la UNED Vila-real celebrará una nueva edición de las Conferencias Blancas de la UNED por la Igualdad: encuentro en torno al 8M, una cita abierta a la ciudadanía que reunirá deporte, pensamiento y compromiso social.

ondacero.es

Vila-real |

El salón de actos de la UNED es el escenario de una nueva conferencia blanca.
El salón de actos de la UNED es el escenario de una nueva conferencia blanca. | UNED

El acto contará con la colaboración destacada del Villarreal CF Femenino, representado por sus futbolistas María Cienfuegos y Sara Medina, quienes compartirán su experiencia en el fútbol profesional y reflexionarán sobre los avances y desafíos de la igualdad de género en el deporte.

El encuentro se completará con las intervenciones de Antonia García-Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón, y Jessica Centelles Escribano, profesora de Filosofía, aportando una visión institucional y académica al debate.

La mesa redonda estará moderada por el periodista Jaume Maicas y tendrá lugar en el Salón de Actos de la UNED, con entrada libre hasta completar aforo.

Una cita imprescindible para reflexionar, compartir experiencias y seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la antesala del 8M.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer