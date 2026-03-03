ALMASSORA

Almassora pone en marcha el Bus de la Marxa para la Magdalena 2026 con servicio nocturno especial

El autobús conectará Almassora y Castelló cada 30 minutos, de 22.00 a 06.30 horas los días 7, 13 y 14 de marzo, con parada en la plaza País Valencià.

Almassora |

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Juventud, pondrá en marcha una nueva edición del Bus de la Marxa con motivo de las fiestas de la Magdalena 2026, facilitando la conexión nocturna entre Almassora y Castelló los días 7, 13 y 14 de marzo.

El servicio funcionará desde las 22:00 horas hasta las 06:30 horas, con salidas cada 30 minutos, permitiendo a los jóvenes desplazarse con comodidad y seguridad durante las noches festivas. El precio del billete será de un euro.

Las paradas en Almassora serán las mismas que utiliza la línea regular de autobús, mientras que en Castelló el punto de parada estará situado en la plaza País Valencià, uno de los enclaves neurálgicos de la fiesta.

