El Ayuntamiento de Burriana adjudica a COMAYPA la redacción de los proyectos del PAI Sant Gregori.

El Ayuntamiento de Burriana ha propuesto la adjudicación a la empresa COMAYPA del contrato para la gestión directa y la finalización de las obras del PAI Sant Gregori. La decisión está prevista que se ratifique la semana próxima con una Junta de Gobierno. A finales de la pasada semana ha tenido lugar la apertura de sobres y la valoración detallada de las tres propuestas presentadas, un proceso que ha contado con el análisis riguroso de los técnicos y expertos en urbanismo del consistorio de la capital de la Plana Baixa.

Esta adjudicación permitirá materializar un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa, consolidándose como uno de los desarrollos estratégicos más importantes de la Comunitat Valenciana, en un momento marcado por el alza de precios y la falta de viviendas nuevas en muchas ciudades del entorno.

El contrato de servicios de asistencia técnica y jurídica cuenta con una inversión de 1.172.886,96 euros. Para garantizar la viabilidad económica del proyecto, los fondos se distribuirán en dos ejercicios presupuestarios ya asignados, entre 2026 y el ejercicio 2027.

La empresa COMAYPA dispondrá de un plazo de ejecución máximo de 19 meses para elaborar toda la documentación técnica y jurídica necesaria, así como para prestar asesoramiento continuo en la tramitación del plan.

La labor de la adjudicataria será fundamental para ejecutar la modificación del plan parcial, el programa de actuaciones integrado mediante gestión directa y los proyectos de urbanización. Además, el contrato incluye la asistencia para el proyecto de expropiaciones necesario para completar el anillo exterior de la ciudad entre el Camí la Cossa y la CV-18, una infraestructura muy demandada por los vecinos para mejorar la movilidad y la entrada a la zona de Sant Gregori.

Este avance se suma a la reciente decisión de la Generalitat Valenciana de paralizar los plazos del PATIVEL para este sector. Dicha medida, fruto de un recurso presentado por el consistorio, permitirá adaptar el Plan Parcial y asegurar la conservación de los yacimientos arqueológicos de la villa marítima romana hallada en la zona.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Burriana ya ha recuperado 9.511.946 euros de fondos públicos y ha formalizado la liquidación con el agente urbanizador original. La apuesta por la gestión directa cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos por unanimidad, lo que refuerza la seguridad jurídica y la confianza para futuros inversores.