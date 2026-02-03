“Espigones ya - Platges de Moncofa” reclama ayudas urgentes y acelerar los proyectos de defensa del litoral tras el paso de Harry

La plataforma, que viene trabajando desde hace tiempo en defensa del litoral, está integrada por todos los grupos políticos con representación municipal, junto a las asociaciones vecinales de Casetes del Grau, Camí Cabres y l’Estanyol, siendo el alcalde el portavoz de este espacio de trabajo conjunto.

En el encuentro se ha destacado el respaldo unánime al acuerdo aprobado en el último pleno municipal, en el que se insta al Gobierno de España a declarar oficialmente a Moncofa y al resto de municipios afectados como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, así como a establecer una línea de ayudas económicas para reparar los daños ocasionados por la borrasca.

El acuerdo también solicita la ejecución de las obras necesarias de protección y regeneración en la costa de Moncofa y en todo el litoral de la provincia de Castellón, además de reclamar la tramitación urgente de la modificación de Ley de Costas estatal.

Durante la reunión, la plataforma acordó solicitar una cita con la Dirección Territorial de Costas en Castellón, con el objetivo de trasladar la situación vivida en el litoral y reclamar mayor agilidad en los proyectos, entre ellos, se ha señalado especialmente el proyecto de defensa de las playas del Grau, adjudicado en noviembre de 2024 y del que, más de un año después, todavía no se dispone de novedades.

Con este encuentro, la plataforma 'Platges de Moncofa – Espigones Ya' reafirma su compromiso de seguir trabajando para exigir soluciones efectivas que permitan proteger el litoral y avanzar en proyectos clave para el municipio.