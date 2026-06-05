Zenia Boulevard celebra en junio un mes lleno de cultura, talento, tradición y diversidad

El Centro Comercial Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, ha preparado para este mes de junio una programación especial de actividades pensada para seguir convirtiendo el centro en un espacio de encuentro, ocio y participación para visitantes y familias.

La agenda arrancará este sábado 6 de junio con el 'Bingo del Medio Ambiente', una iniciativa impulsada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y con la que Zenia Boulevard quiere promover hábitos más sostenibles entre sus visitantes. La actividad, que comenzará a las 18 horas, sustituirá los premios tradicionales por plantas autóctonas como forma de sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad y el cuidado del entorno. Estas especies, adaptadas al clima de la zona, permiten además reducir el consumo de agua y minimizar el impacto ambiental. Para participar será necesario formar parte —o darse de alta— en el club de fidelización del centro y presentar un ticket de compra igual o superior a 30 euros.

Tradición murciana y talento musical

El 9 de junio, Zenia Boulevard celebrará junto a sus visitantes el Día de la Región de Murcia con una acción especial que incluirá actuaciones de baile tradicional a cargo del grupo folclórico El Candil y una promoción mediante la que los clientes podrán conseguir una taza conmemorativa presentando un ticket de compra superior a 50 euros.

La música volverá a ser protagonista el sábado 13 de junio con una nueva edición del 'Zenia’s Talent Show', el concurso musical impulsado por el centro comercial para descubrir nuevos talentos y ofrecer a jóvenes artistas la posibilidad de actuar en un escenario real frente al público. Desde Zenia Boulevard destacan que esta iniciativa busca apoyar la creatividad y fomentar la cultura artística entre la comunidad local, convirtiéndose además en una experiencia única para todos los participantes.

Elección de la Reina de Orihuela Costa y celebración del Orgullo

La programación continuará el domingo21 de junio con la elección de la Reina de Orihuela Costa, uno de los eventos más tradicionales y participativos de la zona. La ganadora representará posteriormente a la localidad en diferentes actos oficiales, cabalgatas y celebraciones populares.

Para cerrar el mes de junio, Zenia Boulevard volverá a sumarse a la celebración del Mes del Orgullo LGBTQIAP+ con una nueva edición del 'Colour Day', previsto para el 29 de junio. La jornada incluirá un desfile por el centro comercial y el espectáculo 'Colour Show', con actuaciones musicales y coreografías en directo, en una iniciativa con la que el centro busca promover la diversidad, el respeto y la igualdad.

“En Zenia Boulevard queremos seguir siendo mucho más que un espacio comercial. Apostamos por generar experiencias, crear comunidad y ofrecer actividades que conecten con los intereses y valores de nuestros visitantes”, destacan desde el centro comercial.

Además, coincidiendo con el inicio de la temporada estival, Zenia Boulevard ampliará su horario de apertura a partir del próximo 15 de junio, permaneciendo abierto todos los días de la semana.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025.

El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.