Zenia Boulevard celebra el Día del Orgullo Friki con un gran evento de Cosplay, desfile y actividades temáticas

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, presenta una completa programación de actividades para el mes de mayo con propuestas dirigidas a todos los públicos, que combinan entretenimiento, creatividad y experiencias educativas. Entre ellas, destaca la celebración del Día del Orgullo Friki el próximo 23 de mayo, que convertirá al centro en un auténtico punto de encuentro para los amantes de la cultura geek. La jornada incluirá un amplio abanico de actividades, como un taller de origami (de 16 a 18 horas), un desfile friki (17,30 horas) y el esperado concurso de cosplay, que tendrá lugar a las 19 horas. Este último premiará la originalidad, la creatividad y la puesta en escena de los participantes, con premios de hasta 300 euros en tarjeta regalo de Zenia Boulevard.

El evento está diseñado para disfrutar en familia o con amigos, en un ambiente lleno de color y referencias a personajes icónicos del cine, los videojuegos y la cultura pop. Para participar en los talleres será necesario ser socio del Club de Fidelidad de Zenia Boulevard (mayores de 16 años) o del Club Zenia Kids.

Día de la Madre y Samay Day

Además de esta gran cita, el centro comercial ha preparado otras propuestas destacadas a lo largo del mes. Con motivo del Día de la Madre, este sábado 2 de mayo, Zenia Boulevard acogerá un Planetario Inmersivo 360º, organizado por Astroiberia, que permitirá a los visitantes adentrarse en el universo a través de proyecciones fulldome. Una experiencia educativa, visual y accesible para todas las edades, que invita a explorar planetas, estrellas y galaxias de una forma envolvente y única. Por su parte, el sábado 9 de mayo tendrá lugar Samay Day, una jornada especial en colaboración con La Marina Resort que llenará el centro de actividades infantiles, talleres, juegos y música. La programación incluirá dinámicas participativas durante la mañana y la tarde, así como una minidisco final para disfrutar en familia.

“En Zenia Boulevard seguimos apostando por una programación diversa y de calidad, capaz de sorprender y conectar con todos nuestros visitantes. Queremos que cada visita al centro sea una experiencia, y eventos como el Día del Orgullo Friki o el planetario inmersivo reflejan nuestro compromiso por ofrecer propuestas innovadoras, educativas y, sobre todo, pensadas para disfrutar en familia”, destaca Filipa Palhim, responsable de marketing del centro.

Con esta agenda, Zenia Boulevard reafirma su posicionamiento como un espacio de referencia en ocio y experiencias en la Costa Blanca, ofreciendo actividades que van más allá de las compras y fomentan el encuentro, la creatividad y el disfrute compartido.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.