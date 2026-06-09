¿Sabes dónde mojar a tu perro para combatir el calor? Si no lo haces de forma adecuada puede empeorar la sensación de calor

👉 Con la llegada de altas temperaturas es habitual que mojes a tu perro para intentar aliviar esa sensación, pero es necesario que sepas dónde aplicar el agua para no empeorar la situación de calor de tu mascota. En el programa de este martes, también realizamos un llamamiento si vuestro paseo es por una zona de huerta o bosque ante el riesgo silencioso de infestación del cuerpo por parásitos externos como garrapatas. Por últimos, abordamos el lenguaje corporal del perro con las indicaciones del adiestrador Ángel Osuna.