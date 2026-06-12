Repasamos con Francisco Reyes Prieto la actualidad informativa que nos deja la semana en Torrevieja y la Vega Baja
🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad de Torrevieja con Francisco Reyes Prieto Pérez, periodista, director del semanario 'Vista Alegre' y colaborador de TV Torrevieja.
👉Entre los temas comentados, la inauguración del centro de ocio 'Paseo del Mar', la reunión del Consell en Torrevieja, el fin de la huelga de docentes, la moción de censura en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, los 127 millones de euros destinados por el Gobierno de España a los municipios de la Vega Baja, y la ampliación de vehículos y plantilla de la Policía Local de Torrevieja.