RCNT EN VERANO

Vive un verano de emociones en el Real Club Náutico de Torrevieja con 'Sensaciones Náuticas'

🌊 Hoy nos acompañan en el estudio de Onda Cero Vega Baja Carlos Torrado, gerente del RCNT, y Alberto Rot, coordinador de 'Sensaciones Náuticas', para repasar las actividades náuticas y formativas que nos ofrece la entidad

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Real Club Náutico Torrevieja nos ofrece un verano lleno de emociones con 'Sensaciones Náuticas'. Puedes realizar actividades náuticas y formativas desde los 4 años como vela ligera, windsurf, wingfoil, kayak, Paddel surf, dragón boat.

El RCNT, como empresa de turismo activo de la Comunidad Valenciana, ofrece experiencias de turismo sostenible con sensibilización medioambiental. Una experiencia única certificada con la Q de calidad y el Gallardete Azul.

Puedes informarte y reservar tu curso en www.sensacionesnauticas.es o acudiendo de manera presencial al RCNT, en el Paseo Vistalegre.

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