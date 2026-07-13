Vive un verano de emociones en el Real Club Náutico de Torrevieja con 'Sensaciones Náuticas'

El Real Club Náutico Torrevieja nos ofrece un verano lleno de emociones con 'Sensaciones Náuticas'. Puedes realizar actividades náuticas y formativas desde los 4 años como vela ligera, windsurf, wingfoil, kayak, Paddel surf, dragón boat.

El RCNT, como empresa de turismo activo de la Comunidad Valenciana, ofrece experiencias de turismo sostenible con sensibilización medioambiental. Una experiencia única certificada con la Q de calidad y el Gallardete Azul.

Puedes informarte y reservar tu curso en www.sensacionesnauticas.es o acudiendo de manera presencial al RCNT, en el Paseo Vistalegre.