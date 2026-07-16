ONDA GASTRONÓMICA

"Los vinos también son para el verano". Escucha las recomendaciones de Tony Pérez para estos días calurosos y festivos

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico y sumiller Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja

Onda Cero Vega Baja

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En este jueves festivo de la Virgen del Carmen y víspera de fiesta (este viernes 17 de julio se celebra el Día del Pájaro en Orihuela), Tony Pérez destaca las tradiciones gastronómicas de nuestra comarca, desde la 'pelotica' con caldo y limón de la Vega Baja, hasta el arroz y costra, los guisos y calderos de pescado o incluso el cocido en el día de la patrona en localidades como Algorfa o Cox.

Hoy también dedicamos nuestro parte de nuestro tiempo a los vinos, que también "son para el verano". Tony Pérez, en su faceta de sumiller, nos aconseja para elegir los más adecuados en esta época. Y en su faceta de crítico gastronómico nos lleva hasta un nuevo establecimiento en Orihuela costa para degustar cocina internacional y fusión.

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