La telelectura del contador de agua transforma el sector y promueve la eficiencia hídrica. Bigastro da ejemplo en la gestión del agua
👉El Ayuntamiento de Bigastro y la empresa gestora de aguas VEOLIA confían en las soluciones y tecnología de telelectura para lograr una gestión eficiente y sostenible del agua a través de los contadores.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte y el gerente territorial de VEOLIA, Andrés Martínez Gumbao, detallan su funcionamiento y las ventajas de este servicio para la ciudadanía, para un ayuntamiento y los avances que supone para la gestión del recurso hídrico.