VEGA BAJA

La telelectura del contador de agua transforma el sector y promueve la eficiencia hídrica. Bigastro da ejemplo en la gestión del agua

👉El Ayuntamiento de Bigastro y la empresa gestora de aguas VEOLIA confían en las soluciones y tecnología de telelectura para lograr una gestión eficiente y sostenible del agua a través de los contadores.

🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte y el gerente territorial de VEOLIA, Andrés Martínez Gumbao, detallan su funcionamiento y las ventajas de este servicio para la ciudadanía, para un ayuntamiento y los avances que supone para la gestión del recurso hídrico.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte y el gerente territorial de VEOLIA, Andrés Martínez Gumbao han participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja
La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte y el gerente territorial de VEOLIA, Andrés Martínez Gumbao han participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer