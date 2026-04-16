El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este sábado el XXXI Certamen Juvenil Internacional de Habaneras

El XXXI Certamen Juvenil Internacional de Habaneras, que organiza el Patronato Municipal de Habaneras de Torrevieja, se celebrará este sábado 18 de abril, a las 18:00 horas, en el Teatro Municipal, reuniendo a cerca de 200 jóvenes cantores venidos desde distintas comunidades de ámbito nacional. Una cita musical ya consolidada como uno de los principales referentes del panorama coral juvenil tanto a nivel nacional como internacional.

Desde su creación en el año 1995, este encuentro nació como complemento al prestigioso Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, evolucionando con el paso de los años hasta convertirse en un espacio propio de proyección artística, formación y excelencia musical para jóvenes coros. Hoy, tres décadas después, el certamen juvenil representa el futuro de una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural de la ciudad.

A lo largo de su trayectoria, el Certamen Juvenil ha servido como plataforma de lanzamiento para nuevas formaciones corales, además de actuar como un auténtico “termómetro” de la calidad musical emergente. La programación contempla una jornada principal de competición, en la que las agrupaciones seleccionadas interpretarán su repertorio ante un jurado especializado de reconocido prestigio.

LA HABANERA 'REINA DE LA SAL', OBRA OBLIGADA DEL CERTAMEN

El certamen incluye además la interpretación de una obra obligada, 'REINA DE LA SAL', con letra de Pilar Páez y Música de Aurelio Martínez, elemento que garantiza la equidad técnica entre participantes y eleva el nivel artístico del concurso. La jornada culminará con la deliberación del jurado, la entrega de premios y la clausura oficial del evento.

Las corales seleccionas por la Comisión Técnica para la XXXI edición del Certamen Internacional Juvenil de Habaneras, son las siguientes:

CORO 'A XUNQUEIRA', PONTEVEDRA – GALICIA.

– GALICIA. COR 'VIVALDI', BARCELONA – CATALUÑA.

– CATALUÑA. CORO 'ENTREOLIVOS', DOS HERMANAS, SEVILLA – ANDALUCÍA.

– ANDALUCÍA. ESCOLANÍA DEL CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA 'HERMANOS BERZOSA', CÁCERES – EXTREMADURA.

– EXTREMADURA. 'PEQUEÑAS VOCES DE LA ALHAMBRA', GRANADA – ANDALUCÍA.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 5 euros, pudiendo adquirirse tanto en taquilla como a través de la web oficial. Más información en el Patronato Municipal de Habaneras, www.habaneras.org. Contacto para taquilla: teléfonos: 96 571 55 79 – 96 670 77 15; email: francisco@habaneras.org.

Programación cultural

Torrevieja ha presentado su programación cultural para los meses de mayo a agosto, una agenda que supera los 90 espectáculos y que combina música, teatro, comedia, danza y grandes festivales, con propuestas para todos los públicos y una fuerte presencia de artistas nacionales y talento local.

Entre los nombres destacados figuran el grupo Sidecars, que arrancará en Torrevieja su gira nacional, el músico Abraham Cupeiro con su espectáculo Pangea, y montajes teatrales como 'Mejor no decirlo', protagonizado por Imanol Arias y María Barranco, o 'Panorama desde el puente', con María Adánez. También habrá comedia con Juan Dávila y el Comandante Lara, magia con El Mago Invisible, y citas consolidadas como la Feria de Mayo, el Certamen Internacional de Habaneras y grandes festivales musicales del verano.