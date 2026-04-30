Saborea la Feria de Sevillanas de Pilar de la Horadada y la Feria de Abril de Algorfa. Las sugerencias de Toni Pérez

👉 Esta semana, Tony Pérez nos recuerda su colaboración con el Diario Información para conocer y valorar establecimientos de restauración de nuestra provincia. Un fin de semana para saborear la gastronomía de la Vega Baja y la andaluza en la Feria de Sevillanas de Pilar de la Horadada y en la Feria de Abril de Algorfa, con platos y vinos típicos de estos eventos. Con la primavera, la hostelería resurge y apunta fechas como finales de mayo para la apertura de locales en el nuevo centro de ocio 'Paseo del Mar' de Torrevieja, ciudad que se prepara a celebrar una nueva edición de 'Croqueteando por Torrevieja'.

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