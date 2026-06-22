El barrio del Calvario conserva la tradición de celebrar las hogueras de San Juan en la ciudad de Torrevieja
👉 Torrevieja mantiene viva la tradición de las hogueras de San Juan gracias al esfuerzo de los vecinos de la barriada del Calvario, donde en la noche de este miércoles 24, día de San Juan, serán quemadas la hoguera adulta y la infantil.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ha hablado de estas fiestas el presidente de la Comisión de Hogueras Molinos del Calvario, Alfredo Guillén y la Belleza 2026, Yara Rodríguez.