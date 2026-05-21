DÍA DE LOS MUSEOS

Rojales vive un intenso fin de semana con las actividades culturales organizadas para celebrar el Día de los Museos

👉El municipio de Rojales vive un intenso fin de semana para conmemorar el Día de los Museos, con jornadas de puertas abiertas y actividades en espacios como Los Aljibes, Molino de Viento, Museo Arqueológico, Museo de la Huerta, Cuevas del Rodeo y el Conjunto Hidráulico.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Inmaculada Chazarra, ha detallado las actividades que arrancan este viernes 22 de mayo y a las que están invitados vecinos y visitantes.

Pedro J. Llorach

Rojales |

Rojales vive un intenso fin de semana con las actividades culturales organizadas para celebrar el Día de los Museos
Rojales vive un intenso fin de semana con las actividades culturales organizadas para celebrar el Día de los Museos | Ayuntamiento de Rojales
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