Rojales vive un intenso fin de semana con las actividades culturales organizadas para celebrar el Día de los Museos
👉El municipio de Rojales vive un intenso fin de semana para conmemorar el Día de los Museos, con jornadas de puertas abiertas y actividades en espacios como Los Aljibes, Molino de Viento, Museo Arqueológico, Museo de la Huerta, Cuevas del Rodeo y el Conjunto Hidráulico.
🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Inmaculada Chazarra, ha detallado las actividades que arrancan este viernes 22 de mayo y a las que están invitados vecinos y visitantes.