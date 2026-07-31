Quince leyendas que mantienen vivo el misterio y que forman parte de la identidad y la memoria colectiva de la comarca

La Vega Baja conserva un amplio legado de leyendas que han pasado de generación en generación. Entre ellas destacan la Dama Blanca de La Fonteta, en Guardamar del Segura, el supuesto tesoro morisco escondido en la Sierra de Callosa y los misteriosos túneles subterráneos de Orihuela.

La tradición popular también recuerda los ataques de los piratas berberiscos, los barcos hundidos frente a la costa guardamarenca y las historias de luces y presencias vinculadas a enclaves como la Torre Encantada de Torrevieja, la Casa Encantada de Rojales o el Santuario de la Pilarica de Benejúzar.

A estos relatos se suman la Niña del Pozo de Catral, las extrañas luces del pantano de La Pedrera, el carro fantasma de Almoradí, las campanas que suenan solas, las cuevas ocultas de la Sierra de Orihuela y la leyenda del oro perdido del Segura. Historias que, reales o imaginadas, siguen formando parte de la identidad y la memoria colectiva de la comarca.