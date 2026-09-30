¿Quieres ser parte de Protección Civil Orihuela? Una nueva campaña busca reforzar el voluntariado para la agrupación local
👉 El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Emergencias y Protección Civil, ha activado una campaña de captación de voluntarios para reforzar la Agrupación Local de Protección Civil, un recurso fundamental tanto en situaciones de emergencia como en los numerosos servicios preventivos que se desarrollan durante todo el año en el municipio.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde, anima a los vecinos de Orihuela a conocer el trabajo que desarrolla Protección Civil y a plantearse formar parte de la agrupación. Este sábado en la Glorieta se celebra esa jornada de captación de voluntariado