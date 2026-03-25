'Pasos azules por el autismo' te invita al desfile de este viernes y a la III Marcha Solidaria del sábado en Torrevieja
👉La Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (APANEE) de Torrevieja ha organizado los 'Pasos azules por el autismo' con el desfile que se celebra este viernes en el CC Habaneras y también la III Marcha Solidaria del sábado, con salida a las 11,30 horas en el Paseo de la Libertad de Torrevieja
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' conocemos cómo se van a desarrollar estos actos y los servicios de la asociación con María José Sánchez, presidenta de APANEE