Los oriolanos GLAZIAR presentan nuevos temas en su concierto de este sábado durante la celebración los Murales de San Isidro
👉 La banda oriolana GLAZIAR vuelve este sábado 23 de mayo con un concierto dentro de la programación de los Murales de San Isidro, uno de los eventos artísticos y urbanos más reconocidos de la provincia. La actuación tendrá lugar a las 22,30 horas en el barrio de San Isidro y con acceso gratuito.
🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos con Juanma Fabregat, cantante de GLAZIAR, quien junto a Arturo López lideran la banda que repasará sus éxitos 'ROMA' y 'Basta', y que también presentará "parte de nuestra nueva etapa sonora en la que estamos trabajando".