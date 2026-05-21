CONCIERTOS DE LOS MURALES

Los oriolanos GLAZIAR presentan nuevos temas en su concierto de este sábado durante la celebración los Murales de San Isidro

👉 La banda oriolana GLAZIAR vuelve este sábado 23 de mayo con un concierto dentro de la programación de los Murales de San Isidro, uno de los eventos artísticos y urbanos más reconocidos de la provincia. La actuación tendrá lugar a las 22,30 horas en el barrio de San Isidro y con acceso gratuito.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos con Juanma Fabregat, cantante de GLAZIAR, quien junto a Arturo López lideran la banda que repasará sus éxitos 'ROMA' y 'Basta', y que también presentará "parte de nuestra nueva etapa sonora en la que estamos trabajando".

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Los oriolanos GLAZIAR presentan nuevos temas en su concierto de este sábado durante la celebración de los Murales de San Isidro
Los oriolanos GLAZIAR presentan nuevos temas en su concierto de este sábado durante la celebración de los Murales de San Isidro | Ayuntamiento de Orihuela
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