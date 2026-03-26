Más de 500 alumnos fusionan deporte e historia en las XVII Olimpiadas Clásicas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó

Han participado alumnos del IES Catral, IES 12 de octubre de Pilar de la Horada, IES Vega Baja de Callosa, IES Les Dunes de Guardamar, el IES Las Lagunas de Torrevieja, el IES Gabriel Miró de Orihuela, de Elche el IES Montserrat Roig y el IES La Asunción, y el IES Jiménez de la Espada de Cartagena.

A lo largo de la jornada, el alumnado —que cursa materias vinculadas a los departamentos de Latín y Griego— se adentra en el espíritu de la Antigua Grecia mediante la recreación de unas olimpiadas clásicas. Las pruebas deportivas incluyen disciplinas como lanzamiento de peso y jabalina, carreras de velocidad y resistencia, así como relevos mixtos, que se desarrollarán en el campo municipal Moi Gómez.

Tras las pruebas deportivas, la jornada ha continuado con una comida de convivencia en el Malecón del Soto, un espacio que favorecerá el encuentro y la relación entre los estudiantes de los distintos centros. La clausura incluye la representación teatral de la comedia Lisístrata, de Aristófanes, poniendo en valor el legado cultural del mundo grecolatino.

Estas Olimpiadas Clásicas no solo promueven la práctica deportiva entre los jóvenes, sino que también fomentan la convivencia, el compañerismo y el intercambio entre alumnado de diferentes localidades. Todo ello bajo el hilo conductor de las materias clásicas, que permiten conectar el presente con las raíces culturales de la civilización occidental.

Más de 500 alumnos unen el deporte con la historia en las XVII Olimpiadas Clásicas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó | IES 'La Encantá' de Rojales