ENERGÍA SOLAR

Más de 4.500 socios avanzan hacia un futuro energético sostenible con el primer huerto solar de la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense

👉 La Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense inaugura oficialmente este martes su primer huerto solar en el municipio de Albatera.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con Manuel Serna Cánovas, presidente del Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense, quien destaca la importancia de contar con una instalación que agrupa 6.000 placas solares en 67.000 m2 y que generarán 3,1 megawatios. Un nuevo paso hacia un futuro energético sostenible

Pedro J. Llorach

Albatera |

👉El acto contará con la presencia de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana; Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante; Ana Serna, alcaldesa de Albatera, y con Manuel Serna, presidente del Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense.

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