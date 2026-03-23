ORIENTACIÓN

Unos 1.500 alumnos de la comarca participarán en la III Feria de Orientación Educativa que se celebra en Torrevieja

👉El Ayuntamiento de Torrevieja celebra los días 24, 25 y 26 de marzo la tercera edición de la Feria de Orientación Educativa en el Auditorio Internacional con el objetivo de ofrecer al alumnado una visión amplia, cercana y real de las diferentes opciones académicas, formativas y profesionales que tiene a su alcance

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' el concejal torrevejense de Educación, Ricardo Recuero, destaca que, de un evento como este, puede salir una decisión clave para la vida del alumno o alumna

Pedro J. Llorach

Torrevieja-Vega Baja |

Feria Orientación Educativa de Torrevieja
Feria Orientación Educativa de Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja
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