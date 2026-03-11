HOMENAJE HERNANDIANO

Madrid acoge este sábado el homenaje 'Miguel Hernández y su legado' con la entrega del premio 'Para la libertad'

👉En el mes en el que se conmemora la muerte de Miguel Hernández, se celebra este homenaje al universal poeta oriolano con un acto que contará con diversas intervenciones y la entrega del premio 'Para la libertad' a la periodista Silvia Intxaurrondo

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', hemos hablado del evento con el presidente de la plataforma ciudadana 'Tu pueblo y el mío', Lucas López

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

