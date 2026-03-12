SEMANA SANTA

La Semana Santa de Torrevieja modifica el itinerario de sus principales desfiles procesionales y dará mayor visibilidad a los tronos

👉La Semana Santa de Torrevieja contará con modificaciones en el recorrido de sus desfiles procesionales debido a las obras en el casco urbano. También será novedad este año la carpa que albergará los tronos, ubicada junto a la Plaza de la Constitución.

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' ofrece los detalles el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja, Francisco Montesinos Ruiz

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Francisco Montesinos Ruiz, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja
Francisco Montesinos Ruiz, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer