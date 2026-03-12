La Semana Santa de Torrevieja modifica el itinerario de sus principales desfiles procesionales y dará mayor visibilidad a los tronos
👉La Semana Santa de Torrevieja contará con modificaciones en el recorrido de sus desfiles procesionales debido a las obras en el casco urbano. También será novedad este año la carpa que albergará los tronos, ubicada junto a la Plaza de la Constitución.
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' ofrece los detalles el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja, Francisco Montesinos Ruiz