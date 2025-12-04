ONDA GASTRONÓMICA

Del inicio de campaña para la alcachofa al concurso de paellas de Torrevieja. Las sugerencias gastronómicas de Tony Pérez

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 Esta semana comentamos el inicio de campaña de la alcachofa, el concurso de paellas de Torrevieja, el día de las frituras y el buen momento para la hostelería con las celebraciones prenavideñas

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez
