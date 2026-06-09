El gran chapuzón del verano está en Aquopolis Torrevieja con sus espectaculares atracciones y zonas de diversión para toda la familia
👉El parque acuático Aquopolis Torrevieja ha inaugurado su temporada de verano con todas sus atracciones a pleno funcionamiento y con un refuerzo en el personal de seguridad y socorrismo. Un entorno único para disfrutar del verano en sus piscinas. Aprovecha las ventajas de su bono de temporada y descuentos.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Jesús Herrero, director de Aquopolis Torrevieja, detalla toda la oferta del parque acuático para este verano.