PARQUE ACUÁTICO

El gran chapuzón del verano está en Aquopolis Torrevieja con sus espectaculares atracciones y zonas de diversión para toda la familia

👉El parque acuático Aquopolis Torrevieja ha inaugurado su temporada de verano con todas sus atracciones a pleno funcionamiento y con un refuerzo en el personal de seguridad y socorrismo. Un entorno único para disfrutar del verano en sus piscinas. Aprovecha las ventajas de su bono de temporada y descuentos.

🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Jesús Herrero, director de Aquopolis Torrevieja, detalla toda la oferta del parque acuático para este verano.

Pedro J. Llorach

Torrevieja - Vega Baja |

Aquopolis Torrevieja abre sus puertas en una nueva temporada repleta de novedades y ventajas
Aquopolis Torrevieja abre sus puertas en una nueva temporada repleta de novedades y ventajas | Aquopolis Torrevieja
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