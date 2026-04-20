ACTUALIDAD FORD

Ford anuncia una nueva generación de vehículos eléctricos que adelantan el futuro. Noticias del motor con Talleres Martínez

👉 En 'Más de uno' Vega Baja analizamos la actualidad del mundo del motor con la colaboración de Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉 Ford anuncia una nueva generación de vehículos eléctricos que adelantan el futuro y amplía su oferta en Europa con nuevas versiones Blue Cruise de los SUV Kuga y Puma, dos modelos clave en la gama de la marca. Ford sigue siendo líder mundial en vehículos comerciales con su gama de furgonetas. En el programa de hoy hablamos del programa AUTOPLUS y las ayudas en la compra de un vehículo eléctrico.

👉Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas ofrece su servicio de taller mecánico y de chapa, así como una completa oferta en vehículos KM 0 y Seminuevos

La actualidad del mundo del motor con Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas
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