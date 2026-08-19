ARTES ESCÉNICAS

La escuela de teatro 'La cueva de Melpómene' abre el telón de los nuevos cursos para la temporada 2026/2027

👉 La escuela de teatro 'La cueva de Melpómene' en Torrevieja vuelve a levantar el telón para llenar de arte, expresión y risas este nuevo curso, con opciones para todas las edades y niveles: niños, jóvenes y adultos.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, lo anuncia Pedro Albaladejo, director de 'La cueva de Melpómene' a quien preguntamos por la inauguración de la nueva sede en calle San Julián, 36 de Torrevieja

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Pedro Albaladejo, director de la escuela de teatro 'La cueva de Melpómene'
Pedro Albaladejo, director de la escuela de teatro 'La cueva de Melpómene' | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid