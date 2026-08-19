La escuela de teatro 'La cueva de Melpómene' abre el telón de los nuevos cursos para la temporada 2026/2027
👉 La escuela de teatro 'La cueva de Melpómene' en Torrevieja vuelve a levantar el telón para llenar de arte, expresión y risas este nuevo curso, con opciones para todas las edades y niveles: niños, jóvenes y adultos.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, lo anuncia Pedro Albaladejo, director de 'La cueva de Melpómene' a quien preguntamos por la inauguración de la nueva sede en calle San Julián, 36 de Torrevieja