Repasamos y valoramos lo más destacado de la actualidad semanal en la comarca de la Vega Baja con la exconcejala oriolana Sofía Álvarez
🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad semanal con la exconcejala oriolana Sofía Álvarez.
👉Esta semana abordamos temas como el estado de Orihuela costa durante este verano, el enlace del transporte público entre Punta Prima y el centro de Torrevieja, el problema de la vivienda y el precio inasequible para la gran mayoría, las reivindicaciones realizadas en la Noche de la Economía de Cámara Orihuela, y otros.