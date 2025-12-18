ONDA GASTRONÓMICA

Escucha las sugerencias de Tony Pérez para sorprender y triunfar con el menú de Nochebuena y Navidad

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 En Navidad, la comida ejerce un papel protagonista en todos los hogares. Cada anfitrión se esfuerza para ofrecer a sus comensales los platos tradicionales más deliciosos. Preguntamos a Tony Pérez por las comidas de Nochebuena, Navidad y Nochevieja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez
Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer