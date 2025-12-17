SOLIDARIDAD MOTERA

La Vega Baja se ilumina este sábado con la Moto Papanoelada nocturna que recorrerá seis municipios de esta comarca

👉Este sábado 20 de diciembre se celebra la Moto Papanoelada nocturna con salida en Benejúzar y que recorrerá los municipios de Algorfa, Almoradí, Rafal, Bigastro y Jacarilla. Una tarde de hermandad motera con la finalidad de recoger juguetes para niños de familias vulnerables

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la peña motera 'Centauros del Alba', Roberto Cases, ofrece los detalles del evento e invita a participar

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

