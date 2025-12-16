AUTISMO

Nace la Asociación de Familias Autistas de Torrevieja (ASFAU) "para luchar por los derechos de nuestros hijos"

👉Torrevieja cuenta ya con la primera asociación creada por padres y madres de niños con autismo. Cerca de 50 familias se unen con el objetivo de conseguir apoyo y recursos para que estos menores reciban la atención adecuada.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Adriana Expósito, Miriam Murcia y Leticia Fernández han explicado que la asociación está abierta a las familias con hijos autistas que quieran visibilizar su situación y compartir experiencias.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

