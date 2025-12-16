ALMORADÍ

Almoradí presenta un presupuesto de casi 20 millones de euros "acorde a las necesidades de la población", según la alcaldesa, María Gómez

👉El municipio de Almoradí contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia, casi 20 millones de euros. Unas cuentas municipales que han sido presentadas por la alcaldesa, María Gómez, y el concejal de Hacienda, Luciano Martínez

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la alcaldesa destaca la inversión para mejorar la seguridad ciudadana, las infraestructuras en calles y plazas, y la recogida de residuos y limpieza viaria

Pedro J. Llorach

Almoradí |

Equipo de Gobierno Ayuntamiento de Almoradí
