Almoradí presenta un presupuesto de casi 20 millones de euros "acorde a las necesidades de la población", según la alcaldesa, María Gómez
👉El municipio de Almoradí contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia, casi 20 millones de euros. Unas cuentas municipales que han sido presentadas por la alcaldesa, María Gómez, y el concejal de Hacienda, Luciano Martínez
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la alcaldesa destaca la inversión para mejorar la seguridad ciudadana, las infraestructuras en calles y plazas, y la recogida de residuos y limpieza viaria