Escucha el repaso a la actualidad de la semana en la Vega Baja y Orihuela Costa con la exconcejala oriolana Sofía Álvarez

👉Hablamos del asesinato machista en Callosa de Segura, el accidente de tráfico con un fallecido en Orihuela Costa, los semáforos inteligentes en la rotonda de Punta Prima, obras en calles de Torrevieja, perspectivas turísticas estivales y banderas azules en playas de la comarca. Centrados en Orihuela Costa, llegan reflexiones sobre el segundo centro de salud, la remodelación de la mediana en Cabo Roig, obras de reurbanización en Campoamor, ampliación de licencias de taxis, servicio de transporte público de autobús, etc.

Sofía Álvarez | Onda Cero Vega Baja