Eduardo Dolón: "Se acerca el fin de las obras. El centro de ocio 'Paseo del mar' abrirá a finales de abril o principio de mayo"
👉Torrevieja espera la apertura del nuevo centro de ocio 'Paseo del Mar' para finales de abril o principio de mayo según ha confirmado el alcalde, Eduardo Dolón en el programa 'Más de uno Vega Baja'.
👉Con el primer edil hemos repasado asuntos de actualidad como las obras en la ciudad de cara a Semana Santa y al verano, el nuevo servicio de transporte urbano, el proyecto para la nueva estación de autobuses, y la implantación del estacionamiento regulado (ORA) en ciudad y playas, entre otros