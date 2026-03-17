TORREVIEJA

Eduardo Dolón: "Se acerca el fin de las obras. El centro de ocio 'Paseo del mar' abrirá a finales de abril o principio de mayo"

👉Torrevieja espera la apertura del nuevo centro de ocio 'Paseo del Mar' para finales de abril o principio de mayo según ha confirmado el alcalde, Eduardo Dolón en el programa 'Más de uno Vega Baja'.

👉Con el primer edil hemos repasado asuntos de actualidad como las obras en la ciudad de cara a Semana Santa y al verano, el nuevo servicio de transporte urbano, el proyecto para la nueva estación de autobuses, y la implantación del estacionamiento regulado (ORA) en ciudad y playas, entre otros

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja
Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
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