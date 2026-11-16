La diabetes tipo 2, una enfermedad metabólica que requiere un abordaje integral

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, los especialistas de Quirónsalud recuerdan que esta patología constituye uno de los principales desafíos de salud actuales y que su impacto va mucho más allá de las alteraciones en los niveles de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica compleja que puede afectar progresivamente a diferentes órganos y sistemas, aumentando el riesgo de complicaciones cardiovasculares, hepáticas y renales. Según explica el doctor Jorge Cid, endocrinólogo del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante, "durante mucho tiempo se ha identificado la diabetes exclusivamente con el control de la glucosa, pero hoy sabemos que se trata de una enfermedad sistémica que afecta al metabolismo en su conjunto".

El especialista señala que la resistencia a la insulina es uno de los mecanismos fundamentales que intervienen en su desarrollo. "Cuando el organismo deja de responder adecuadamente a la insulina, no solo aumenta la glucosa en sangre, sino que se desencadenan alteraciones que pueden afectar a numerosos órganos y favorecer la aparición de otras enfermedades asociadas". Actualmente, la diabetes tipo 2 mantiene una estrecha relación con otros trastornos metabólicos como la obesidad, el hígado graso metabólico, el riñón o la enfermedad cardiovascular sin síntomas aparentes, configurando un escenario clínico que requiere un abordaje integral y multidisciplinar.

Cómo la diabetes afecta a nuestro organismo

La diabetes puede producir daños progresivos en distintos órganos incluso antes de que el paciente llegue a percibir síntomas evidentes. Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de realizar controles periódicos y actuar precozmente sobre los factores de riesgo asociados. El doctor Víctor Vera, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Murcia, explica que "la diabetes no afecta únicamente al páncreas o al control del azúcar si no que puede producir alteraciones en el sistema cardiovascular, en los riñones, en el hígado, en los vasos sanguíneos e incluso en el sistema nervioso".

"Lo más preocupante es que gran parte de estas complicaciones pueden desarrollarse durante años de forma silenciosa. Cuando aparecen los síntomas, en ocasiones ya existe un daño orgánico significativo", añade. En este sentido, el especialista destaca la importancia de adoptar una visión global del paciente: "Cada vez hablamos más de salud cardiorrenometabólica porque entendemos que todos estos órganos están interconectados y comparten factores de riesgo comunes". Asimismo, recuerda que mantener hábitos de vida saludables continúa siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones. "La alimentación equilibrada, el ejercicio físico regular, el control del peso corporal y el seguimiento médico periódico siguen siendo pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes", aconseja.

El impacto silencioso de la diabetes en el riñón

Entre las complicaciones asociadas a la diabetes, la afectación renal ocupa un lugar especialmente relevante. De hecho, constituye una de las principales causas de enfermedad renal crónica. El doctor Sergio Bea, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Quirónsalud Valencia, explica que "el exceso de glucosa mantenido a lo largo del tiempo puede dañar progresivamente los pequeños vasos sanguíneos del riñón y comprometer su capacidad para filtrar correctamente la sangre".

Según el especialista, uno de los principales problemas es que la enfermedad renal diabética suele evolucionar sin síntomas durante las primeras fases. "Muchos pacientes desconocen que presentan daño renal porque se sienten bien. Por eso son tan importantes las revisiones periódicas y los controles analíticos, que nos permiten detectar alteraciones cuando todavía estamos a tiempo de intervenir". El doctor Bea subraya que la detección precoz puede marcar una diferencia significativa en la evolución de la enfermedad. "Hoy disponemos de tratamientos y estrategias terapéuticas capaces de ralentizar la progresión del daño renal y proteger simultáneamente otros órganos como el corazón". Por ello, insiste en que la prevención continúa siendo clave. "Controlar adecuadamente la diabetes, la presión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular es fundamental para preservar la función renal y reducir el riesgo de complicaciones futuras".

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos sobre esta enfermedad con la doctora Ana Martínez, especialista en Endocrinología del Hospital Quirónsalud Torrevieja.