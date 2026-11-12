Comienza la venta online del Bono Consumo 2026 en la primera edición dirigida exclusivamente a personas empadronadas en Torrevieja
👉 El Ayuntamiento de Torrevieja abre este jueves la venta online del Bono Consumo 2026, tras solucionar las incidencias que impidieron la apertura de este proceso en la fecha prevista. Los bonos podrán utilizarse hasta el próximo 31 de diciembre y esta campaña cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (APYMECO), Jorge Almarcha, ha ofrecido los detalles de esta edición del Bono Consumo