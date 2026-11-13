EL RESUMEN DE LA SEMANA

Repasamos y valoramos la actualidad de Callosa de Segura con su alcalde, Juan Antonio Franco Amorós

🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad de Callosa de Segura con su alcalde, Juan Antonio Franco Amorós.

Pedro J. Llorach

Callosa de Segura |

Callosa de Segura

👉 Cerca de cumplir los primeros cinco meses en la alcaldía con el Partido Popular, Juan Antonio Franco, ha recordado en Onda Cero Vega Baja cómo ha llegado a estar al frente del Ayuntamiento de Callosa. Hablamos de los equilibrios para gobernar el municipio en los últimos años; de actuaciones para mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza viaria y las infraestructuras; de las reivindicaciones expuestas al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su reciente visita; de la celebración del Noviembre Histórico para Callosa de Segura, y de su visión comarcal de la Vega Baja.

Juan Antonio Franco Amorós, alcalde de Callosa de Segura
Juan Antonio Franco Amorós, alcalde de Callosa de Segura | Onda Cero Vega Baja
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