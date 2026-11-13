Repasamos y valoramos la actualidad de Callosa de Segura con su alcalde, Juan Antonio Franco Amorós

👉 Cerca de cumplir los primeros cinco meses en la alcaldía con el Partido Popular, Juan Antonio Franco, ha recordado en Onda Cero Vega Baja cómo ha llegado a estar al frente del Ayuntamiento de Callosa. Hablamos de los equilibrios para gobernar el municipio en los últimos años; de actuaciones para mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza viaria y las infraestructuras; de las reivindicaciones expuestas al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su reciente visita; de la celebración del Noviembre Histórico para Callosa de Segura, y de su visión comarcal de la Vega Baja.

Juan Antonio Franco Amorós, alcalde de Callosa de Segura | Onda Cero Vega Baja