Zenia Boulevard da la bienvenida a la Navidad este sábado con un gran espectáculo de encendido de luces y una campaña especial Black Friday

👉 Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, dará la bienvenida a la Navidad con su tradicional encendido de luces y celebrará el Black Friday con una campaña especial de premios para sus clientes. Dos grandes citas que protagonizarán una programación que combina espectáculos familiares, promociones comerciales, cultura urbana y propuestas gastronómicas.

Este sábado 14 de noviembre, el centro comercial celebrará uno de los acontecimientos más esperados del año: el encendido oficial de su iluminación navideña. Para la ocasión, Zenia Boulevard ha preparado «Enciende la Navidad», un espectáculo musical pensado para toda la familia que reunirá música, baile, personajes navideños y numerosas sorpresas. La celebración culminará con el encendido de las luces, que marcará el inicio de la programación especial de Navidad del centro comercial. A continuación, un gran pasacalle recorrerá las calles de Zenia Boulevard con artistas, bailarines, personajes navideños y sus conocidas mascotas, Zimbo y Peludo, que acompañarán a los visitantes en esta jornada festiva.

Con esta propuesta, Zenia Boulevard volverá a convertirse en un gran escenario navideño, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia para compartir en familia y comenzar a disfrutar de la magia de estas fechas. “El encendido de la Navidad es uno de los momentos más especiales del año para Zenia Boulevard y queremos celebrarlo con una experiencia que sorprenda y emocione a las familias. Este noviembre, además, combinamos esa ilusión con una campaña de Black Friday que premia la fidelidad de nuestros clientes y les permite anticipar sus compras navideñas. Nuestro objetivo es que cada visita al centro sea una oportunidad para disfrutar, descubrir y compartir”, señala Cristina Ros, directora del centro comercial.

Black Friday con tarjetas regalo de hasta 250 euros

La segunda gran cita del mes será la campaña especial de Black Friday, con la que Zenia Boulevard adelantará las compras navideñas y premiará la fidelidad de sus visitantes. La promoción se desarrollará durante cinco jornadas: 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre. Durante esos días, los clientes que presenten sus tickets de compra podrán conseguir tarjetas regalo de hasta 250 euros, de acuerdo con las condiciones de la campaña.

Esta iniciativa permitirá a los visitantes aprovechar sus compras y acceder a premios adicionales en uno de los periodos comerciales más importantes del año.

El talento urbano toma Zenia Boulevard

El sábado 21 de noviembre, la cultura urbana será protagonista con la celebración de Zenia Breaking Battle, una competición de break dance en formato 2 contra 2 que reunirá a jóvenes bailarines de diferentes puntos de la provincia. Los participantes demostrarán su técnica, creatividad y capacidad de improvisación ante un jurado especializado, compitiendo por un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 150 euros. La competición está abierta a bailarines a partir de 15 años y requiere inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. Con esta iniciativa, Zenia Boulevard busca dar visibilidad al talento emergente y acercar al público una disciplina que combina deporte, arte y espectáculo.

Una aventura teatral para despedir noviembre

La programación finalizará el domingo 29 de noviembre con el espectáculo infantil gratuito «Los Locos Exploradores», una propuesta de teatro musical llena de aventuras, humor y sorpresas. La historia sigue a dos exploradores que emprenden la búsqueda de un templo perdido y que, durante su viaje, deberán superar divertidos retos, resolver enigmas y afrontar encuentros inesperados.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos.

Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue. En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.