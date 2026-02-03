Mejor Sendero

Convega recibe el premio al Mejor Sendero Homologado de la Comunitat Valenciana por el GR-92 en la Vega Baja

👉 El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA) ha recibido el Premio al Mejor Sendero Homologado de la Comunitat Valenciana 2025, otorgado a la etapa 22 del Sendero del Mediterráneo que recorre el litoral de Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada a lo largo de 20 km

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' el presidente de CONVEGA, Carlos Pastor destaca que su recorrido ofrece "un impulso para la comarca como destino turístico"

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

