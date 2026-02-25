El XI Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí crece en superficie con más actividades dedicadas a la joya de la huerta
👉Ya ha sido presentado el XI Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí, que se celebrará los próximos 7 y 8 de marzo en la Plaza de la Constitución. Esta edición contará con una mayor superficie para acoger una gran variedad de actividades con la alcachofa como protagonista
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el concejal almoradidense de Turismo, José Antonio Latorre, ha invitado a asistir y participar durante estas dos jornadas