Conducir de forma segura en verano. Escucha los consejos de seguridad vial que ofrece el profesor Aurelio Murcia
👉El verano parece la mejor época del año para viajar por carretera, porque hay más horas de luz, pero también es cuando hace más calor, lo que puede hacer aumentar la sensación de cansancio. También es cuando tienen lugar más desplazamientos en la carretera, situación en la que es fácil estresarse y optar por una conducción agresiva. Es por eso que hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para conducir en verano correctamente y sin riesgos.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el profesor de Formación Vial Aurelio Murcia, ofrece las claves para mejorar la seguridad vial.